Megtörte a csendet.

Marics Peti az utóbbi időben hatalmas sikereket ért el zenei karrierjében, és néhány hónapja a TV2-s Zsákbamacska második évadában műsorvetőként is bemutatkozott. A megújuló Megasztárban pedig már a zsűriasztalnál foglal majd helyet. A ValMar duó énekesére azonban továbbra sem talált rá a szerelem, amióta szakított kedvesével, Tóth Andival.

Bár a Redditen számos pletyka lát napvilágot, amelyek az énekest újabb és újabb hölgyekkel boronálják össze, ám ő ezeket kitalációknak találja. Ezekre a szóbeszédekre pedig a 24 óráig elérhető Insta-sztorijában reagált. „Nyilván megint a Reddit a forrás.” – kezdi történetét Marics Peti.

Most meg egy szőke lánnyal nyalakodtam elvileg, akit lassan bemutathatnának nekem is. Meg így úgy elküldtem az embereket, amikor odajöttek (mellékesen ilyen még akkor sem történt soha, amikor éppen kajálás közben jöttek oda képet kérni, pedig azért valljuk be, az nagyon nem a megfelelő pillanat erre). Tehát EFOTT-on odaértünk, pacsi, köszönések, két frissítő, 40 fokban lenyomtuk a bulit, és alig álltunk a lábunkon a fáradtságtól, így utána egyből léptünk haza, mert még két fellépés jött a héten. Ennyi semmi több