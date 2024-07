Egy fotóval tudatta a szerelmespár.

Fotó: Velvet

Június végén jelentette be Weisz Fanni az Instagramján, hogy nem csak eljegyezték, de egyből anyai örömök elé is néz. A 31 éves modell akkor Olaszországból posztolt képeket, ahol feltehetően a lánykérésre is sor került. A születendő gyermek nemét eddig még nem lehetett tudni, de azóta megtartották gender reveal partit a szerelmesek, így egy aranyos fotó kíséretében megtudhattuk:

Kisfiú lesz.

– olvasható a leendő édesanya bejegyzésében, aki azt ígérte, hogy hamarosan egy videóval is jelentkezni fognak.