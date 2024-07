Nagyon boldogok együtt.

Fotó: Vajda János / MTI

Molnár Gusztáv az alkoholproblémáit leküzdve újfent a visszatért a színház világába, ugyanis szerepet kapott a kassai Thália Színházban, sőt, időközben a szerelem is rátalált. A 37 éves színészkipróbálta magát civil foglalkozásokban is, de egyelőre sem költöztetőként, sem kertrendezőként nem találta meg a számításait. Mindezt talán nem is sajnálja annak a tükrében, hogy ismét talált valakit, aki fontos lehet neki az életben.

Ahogy korábban az kiderült, először egy munka kapcsán kezdődött beszélgetés közöttük tavaly augusztusban, a szakmai levelezésből azonban a hölgy javaslatára privát ismerkedés lett, először pusztán baráti céllal. A dolgok aztán átalakultak, ám azt, hogy ők egy párt alkotnak, csak pár hónapja mondták ki először. Most pozitívan alakul a közös jövőjük, és látszólag nagyon boldogok.

„ Hálás, mert élhetek, és lehetőségem van boldognak lenni. Nem az a fontos mi volt, és nem az, hogy mi lesz. A jelenben lenni a legnagyobb ajándék” – üzente közösségi oldalán a színész, aki kedvesével közös vízparti fotót posztolt.