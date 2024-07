Beindulóban van modellkarrierje, ezért egyetemi tanulmányait is szünetelteti a fiatal.

Fotó: TV2

Vadonatúj arcát mutatta meg friss Instagram-fotósorozatában Mészáros Lili. A Next Top Model Hungary győztese a Borsnak elárulta, az extrém fotók közzététele előtt kissé tartott a negatív visszajelzésektől, de főleg pozitív kritikákat kapott követőitől, ahogy egyébként is szokott.

„Nagyon szerencsés vagyok, ha százalékban kéne kifejezni, úgy mondanám, hogy 99 százalékban pozitív véleményeket kapok és hallok vissza.

Őszinte leszek, féltem, hogyan küzdenék meg azzal, ha rám szabadulna a népharag.

Azért résen vagyok, mert egyetlen ballépés elég. De most ezt nagyon jó megélni, jó visszaigazolás arra, amit csinálok” – kezdte a fiatal, akivel nagyot fordult a világ, amióta megnyerte a TV2 műsorát.

„Az egyetemi tanulmányaim most mellékpályára kerültek. Már csak egy év van hátra a környezetvédelmi szakirányon, ezért mindenképpen szeretném majd befejezni, s később ezen a területen helyezkednék el. Fuzionálnám a modellkedéssel: például a textilipari újrahasznosításokra fókuszálnék. De most leköt mindaz, amire a műsor megnyerésével lehetőségem nyílt. A tartalomgyártás, a modellkedés, ráadásul az Icon Model Management segítségével külföldön is lehetőségem lesz szárnyakat bontogatni. Nagy lépés lenne, de vágyom rá, és szerencsére a környezetem is támogat benne” – mesélte a családjának és párjának is végtelenül hálás Mészáros.