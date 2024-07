Azóta is emlegeti Hannaróza édesapja táncát.

Krausz Gábor a Glamour címlapinterjújában mesélt Tóth Gabival közös négyéves gyermekéről, Hannarózáról. A sztárséf számára fájó pont, hogy a kislány elég válogatós, kevés ételt hajlandó megenni, ráadásul kissé makacs is.

„Bár azt mondják, minden gyerek így van ezzel, és majd megváltozik. Óvatosan, finoman kell próbálkozni nála, és nehéz új dolgokra rábeszélni. Ha valamire egyszer azt mondja, hogy nem, azt fixen nem fogja megkóstolni a következő alkalommal sem” – kezdte az apuka, kiemelve: Hannaróza egyébként lelkes kiskukta is, azoknak az ételeknek pedig mindig ad egy esélyt, amiket ő segített elkészíteni.

Ha főztjeivel egyelőre nem is, Krausz tánctudásával már biztos lenyűgözte lányát. Mint felidézte, a Mikes Annával bemutatott Szépség és a szörnyeteg-produkciójuk nagy hatást gyakorolt az óvodásra, pedig ő maga eleinte küzdött a téma ellen, a hercegnős-herceges jelenetet ugyanis nagyon távolinak érezte magától. Végül aztán csak előadták ezt Dancing with the Starsban, amivel nem csak a nézők, de Hannaróza szívébe is belopták magukat.

Soha nem felejtem el azt a napot. Az élő adásra nem tudott bejönni, de előtte, a nagy főpróbán, amikor már be voltunk öltözve, ott volt, és nagyon élvezte. Láttam az arcán, hogy nem igazán érti, hogyan lehetek Disney-herceg, miközben az apukája vagyok. Ráadásul azt a mesét játszottuk el, ami az egyik kedvence, és rendszeresen nézi. A szeme csillogott, éreztem rajta, hogy büszke rám. Nagyon örültem, hogy akkor és ott a részese lehetett ennek a varázslatnak. Azóta ezt a produkciót kellett vele a legtöbbször visszanézni, és akárhova megyünk, ezt a zenét kéri az autóban. Érzem, hogy ez az élmény mély nyomot hagyott benne

– mesélte Krausz, aki azóta nem foglalkozik annyit a tánccal, mint előtte tervezte, de így is hálás, hogy elvállalta a felkérést: „Mindenesetre Törökországba egy olyan tánctáborba megyünk, amit Anna szervez, és ott naponta kétszer biztosan lesz mozgás.”