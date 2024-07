Úgy véli, minden Insta-fotó mögött vízi szörnyek vannak.

Polgár Tünde a rajongói legnagyobb örömére olyan felvételeket is megoszt a közösségi oldalain, amelyek nem csak, hogy szerkesztetlenek, de még valóságosak is. A férjével kétlaki életet élő üzletasszony legutóbbi bejegyzése is az Instagram vagy Facebook vs. valóság kategóriába sorolható, hiszen azt mutatja meg, hogyan néz ki valójában a tengerparton.

1. kép: influenszer a parton 2. kép: nagyon szexi-social media-pucsítós 3. kép: beüt a valóság, ezért a 4. kép így lett belőlem vízi szörny! Ez már nem trendi – de ez az eredménye a »tuti« képnek – ez a ne posztoljuk inkább kategória! Élvezzétek a nyarat, ne csak képekben! Mert minden tuti Insta-fotó mögött jó néhány vízi szörny van – hidd el, másnak sem minden happy és szexi!

– írta képeihez Polgár Tünde.