Fotó: Papajcsik Péter / Index

Singh Viki sokáig élt Budapesten, de úgy döntött, megvalósítja régi álmát, és megvásárolja álmai otthonát vidéken. A fiatal énekesnő hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy végre birtokba vehette a saját kertes házát, és egy négylábú társ is csatlakozott hozzá.

Nemrégiben a Ripostnak azt is elárulta, hogy mindig is közel állt hozzá a vidéki élet, ezért tervben van, hogy tanyasi állatokat fog tartani, valamint kertészkedni is szeretne. Bár az énekesnő új háza körül rengeteg munka akad, amíg azt teljesen a saját ízlésére alakítja, de nem riad vissza a munkától. Persze segítsége is akad, viszont a bútorait már ő szeretné felújítani, ugyanis imádja a vintage stílust. Az új otthonáról a következőt írta:

Mindig, de tényleg mindig az volt az álmom, hogy legyen egy kertes házam és egy golden retrieverem… Jelentem: minden teljesült! Tegnapelőtt költöztem be életem első saját otthonába, és tegnap fogadtam örökbe Mozartot, azaz Mót, aki eddig Bingó ként élt egy kedves családnál, akik már nem tudták tovább gondját viselni. Az van, hogy boldog vagyok… fáradt, kicsit riadt is, hiszen egy teljesen új élet vette most kezdetét, de BOLDOG!

– olvasható az énekesnő bejegyzésében, aki rendkívül büszke magára, amiért mindezt teljesen egyedül valósította meg.