Jennifer Lawrence enyhe utalást tett arra, hogy a színész szakmában azt szereti a legkevésbé, hogy bizonyos szerepei miatt olyan embereket is meg kell csókolnia, akiket egyáltalán nem szeretne. Bár már csak Az éhezők viadala filmek miatt is van tapasztalata a dologban, ez mégsem könnyíti meg a dolgát.

A 33 éves színésznő azt már beismerte, hogy megbánta, hogy elvállalta az Utazókcímű filmet , hiszen az meglátása szerint nagyot bukott. Lawrence-t egyébként még az énekesnő Adele is megpróbálta lebeszélni, de rá sem hallgatott. Mint kiderült, már a csókjelenetek forgatásakor is szörnyülködött, sőt: filmbéli szerelmével, Chris Pratt-tel intim jelenetet is fel kellett vennie, amit felettébb bizarrnak ítélt meg.

Nagyon kínlódtam már csak a gondolat miatt is, hogy meg kell csókolnom Chris-t. Ezért nagyon berúgtam. Aztán ez még több szorongáshoz vezetett, mert amikor hazaértem, csak akkor kezdtem el gondolkozni, hogy fogalmam sincs arról, mit csináltam. És Chris Pratt házas volt! Ez volt az első alkalom az életemben, hogy egy házas embert csókoltam meg, és bűntudat kínzott, főleg a gyomromat. Tudtam, hogy ez azért van, mert ez a munkám, de ezt a gyomrommal nem bírtam megértetni.

– mesélte Lawrence.



(via LadBible)