Szeretne kilépni az édesapja árnyékából.

Az Álommeló és a Cápák között című műsorokból ismert Balogh Levente lánya, Balogh Szimóna nemrég a Best magazinnak adott interjút, melyből kiderült, hogy befejezte a tanulmányait és hivatalosan is okleveles pszichológus lett. Az üzletember idősebb lánya szeptembertől egy kecskeméti kórházba fog dolgozni.

Azért már tűkön ülnek, hogy végre belevágjak a nagybetűs életbe. Jó, hát megértem. Tanultam három évet, majd újabb hármat, plusz két év mesterképzés. Közben természetesen dolgoztam, voltam több gyakorlaton is. Ha minden jól megy, akkor iskolapszichológus leszek. Később meg szeretnék saját praxist. Ebben is nagyon tudatos vagyok, éppúgy, mint jó apám.

– idézi a Story Balogh Szimónát, aki sok hasonlóságot lát közte és az üzletember édesapja között, annak ellenére, hogy teljesen más életpályát választottak.

„Különben sokban hasonlítunk, még ha más hivatást is választottam. Ez nagy részben szándékos volt. Nem akartam az árnyékában »dolgozni«. És nem is való nekem a kereskedelem. Apa főnöktípus, törtető alkat – megsúgom, Kos a csillagjegye. Én nála sokkal szolidabb, visszahúzódóbb vagyok. Ugyanakkor foglalkozik üzleti tanácsadással is, megvan benne a segítő szándék, tehát ez mindkettőnkben adott” – tette hozzá.