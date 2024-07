A szőkeség meghúzta a váratlant.

Szerda este sor került a ValóVilág12 hatodik kihívására. Miután a villalakók hétfőn VV Dorkára tették a legtöbb jelet mondván, hogy vele nem tudnak tovább együtt élni, a szőkeség szinte ugrált örömében, hiszen az volt a vágya, hogy megint őt küldjék párbajra, jóllehet a műsorvezetőnő, Megyeri Csilla enyhe utalást tett arra, hogy talán jobb lenne olyan villalakót kiküldeni, akinek eddig még nem volt alkalma megmérettetni magát, hiszen a valóságshow pár nap múlva véget ér.

Dorka mindenesetre nagyon örült a dolognak, hogy megküzdhet a nézők kegyeiért, hiszen az évad első párbajáról nagy fölénnyel tért vissza Noémi ellen, ami nagy löketet adott a számára. Mint azt a szerdai kihíváson elmondta: hármas párbajban reménykedett, azaz két név volt a tarsolyában, ám követően, hogy Megyeri levetített egy rövid összefoglaló videót Dorka lakótársaival való viszonyáról és konfliktusáról, a diósdi lány megváltoztatta döntését.

Bár a legtöbb összetűzése Giadával volt, aki korábban durva szavakkal is illette, amiért a villaléte során Valennel és Duduval is összeszűrte a levet, Dorka inkább a fiúk közül választott. Úgy érezte, a nemi életét a villában is aktívan élő Geri lenne a méltó ellenfele, ám a bejátszó után inkább Ádámot választotta, aki korábban többször jelezte felé, hogy nem tud vele élni, nem érti őt, de nem is akarja már rajta tornáztatni az agyát. Dorka ezzel merészet húzott, hiszen Ádi mindkét párbajáról nagy fölénnyel, 80 százalékkal tért vissza. Érdekesség, hogy a szigetszentmiklósi fiatalember volt az, aki a szőkeség mindkét kiszemeltjét, Valent és Dudut is kiejtette a játékból. Meglehet, hogy Dorka végül a Dudu kiesése miatti bosszúból hívta ki Ádit.

Dorka szövevényes indoklása ide kattintva nézhető meg. A vasárnapi a párbaj számára a második, Ádi számára pedig a harmadik lesz.

