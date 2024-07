Ncuti Gatwa nem is tudta leplezni ámulatát.

Fotó: instagram

Ugyan az utóbbi időben úgy tűnhetett, lejárt a panoptikumok kora, a sok, csúnyábbnál csúnyábbra sikerült viaszfigurák után mostanában újra inkább lenyűgöző-, mintsem nevetséges szobrok kerülnek átadásra.

Legutóbb Millie Bobby Brown élethű mása költözött be a londoni Madame Tussauds-ba, most pedig kollégája, a szintén Netflix-felfedezett Ncuti Gatwa kapott egy viasz-ikertestvért, akitől szinte ő maga is megijedt. Tátott szájjal, mellkasához kapva közelítette meg a még ki nem állított másolatát, rémült és csodálkozó arca azonban hamar nevetésbe fordult át, ahogy közelebb ért.

„Ó, Istenem, ez annyira furcsa! Elképesztő! Tényleg lenyűgözően hátborzongató! Szép munka” – állapította meg a Szexoktatás és a Barbie sztárja, kiemelve, fogsora, szemei és szemöldöke félelmetes egyezését. Ahogy alábbhagyott hüledezése, a színész közös fotót is lőtt önmagával, amelyeken igazi kihívás kitalálni, melyik melyikőjük.