Még most sem hiszi el, hogy felléphet a világsztárral.

Ahogy arról az Indexen beszámoltunk, július 20-án ismét Budapesten koncertezik Ed Sheeran, aki ezt megelőzően a Sziget Fesztiválon szórakoztatta a magyar közönséget még 2019-ben. Ezúttal a Puskás Arénában lép majd színpadra a + - = ÷ x nevet viselő turnéjának részeként. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy az énekes előzenekara az a Calum Scott lesz, de mellette Zséda is fellép a szombati koncerten.

Most a magyar énekesnő a Borsnak elmondta, hogy hosszú hónapok óta minden hétvégéje le volt kötve, mindössze egyetlen szabad maradt, július 20-a, amikor a világsztár Budapesten lép fel.

Még most is hihetetlen, hogy minket választottak, hogy eljutottak hozzá a dalaim. És tényleg azt gondolom, hogy a fentiek is akarták ezt, hiszen ez az egyetlen szombatunk volt szabad. Sok idő volt, amíg végül realizálódott, hogy akkor fellépünk Ed Sheeran előtt.