Aranyos képen láthatók.

Krausz Gábor ismét egy aranyos fotót posztol Instagramján Tóth Gabival közös kislányukkal, a négyéves Hannarózával. Mint ismertes, a szárséf és az énekesnő egy ideje más-más mellett találták meg a boldogságot, de válásukkor a legfontosabb szempontjuk az volt, hogy gyermekük a lehető legkevesebbet érzékeljen ebből. Mivel a szülők nyíltan és őszintén kezelik a helyzetet, így kislányuk már mindent tud az új családi fellással kapcsolatban.

Az édesapa napokban arról nyilatkozott, hogy ha főztjeivel egyelőre nem is, de tánctudásával már biztos lenyűgözte lányát. A Dancing with the Starsban Mikes Annával bemutatott táncaival ugyanis nem csak a nézők, de Hannaróza szívébe is belopták magukat. Krausz és kilánya ezúttal egy igazi nyárias képen szerepel, ahogy egy-egy fagylalttal a kezükben láthatók: