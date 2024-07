Már átbeszélte a családja női tagjaival, hogy mi fog történni.

Weisz Fanni június végén jelentette be, hogy nem csak eljegyezték, de egyből anyai örömök elé is néz. Bár akkor a születendő gyermek nemét még nem lehetett tudni, de azóta megtartották gender reveal partit a szerelmesek, így megtudhattuk, hogy kisfiúk lesz. A leendő édesanya ezúttal a Blikknek adott interjút, melyben arról is beszélt, hogy amit megerősödött és beállt a ritmusuk a babával, részben vissza fog térni a munkába.

Mint mondta, az elején jól bírta a várandósságot, ám a kánikula őt is megviseli, sokszor szédül és fáj a feje. Ettől függetlenül odafigyel az egészségére, és igyekszik lendületes maradni.

Azt nem mondanám, hogy sportolok, de sokat mozgok, amúgy is nagyon pörgős vagyok. Amikor a párom fut, elkísérem néha biciklivel, természetesen óvatosan, és tervezem, hogy járok majd mamajógára. Még dolgozom is, mivel otthonról végzem, időben viszonylag kötetlen. Ezért amint megerősödtem, és beáll egy ritmusra az életünk a kisfiunkkal, és persze amennyit a baba mellett tudok, dolgozni fogok. A munka fontos számomra, ki sem bírnám, hogy csak a háztartást vezessem. Természetesen amíg a baba kicsi, csakis hozzá igazítva. Szerintem menni fog

– vélekedett Weisz Fanni, majd beismerte, hogy izgul a szülés miatt.

Nem is annyira a fájdalom, hanem inkább a kommunikáció miatt. Nem hallom, mi történik körülöttem, vagy mit mond az orvos. Ettől parázom. Nem könnyű helyzet, de már ezerszer átbeszéltük anyával, és a mamival, hogy mi történik majd, és nekik milyen érzés volt, úgyhogy tuti menni fog. Természetesen a párom mindenképp mellettem lesz, hiszen a mi kis családunk közös útjának kezdetéről van szó. Szerintünk fontos, hogy ezekben a pillanatokban együtt legyünk. A családtagjaink pedig majd kint a folyosón várják a baba érkezését, és izgulnak.

A szerelmesek nagyon fontosnak tartják, hogy a családjuk aktív részese legyen a kisfiuk életének, akinek nevét csak a szülés után szeretnék elárulni. Abban azonban még a júniusi eljegyzésük után sem jutottak döntésre, hogy a baba születése előtt vagy csak utána kössék össze az életüket.