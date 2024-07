Fotó: TV2

Feleség lett a Next Top Model Hungary korábbi versenyzője, Szaniszló Kitti. A 23 éves modell-jelölt kezét július elején, a Balatonon kérte meg vele egykorú kedvese, Matuz Ádám fotós, ám a lánybúcsút még az azt megelőző héten megtartotta a menyasszony.

Igen, elsősorban Mi házasok szerettünk volna lenni, az eljegyzés csak ráadás

– árulta el egy erről érdeklődő komment válaszában Szaniszló.

A fiatalok a jelek szerint nem vártak sokat az oltár elé vonulással, az ara a hétvégén Instagram oldalán, egy fotó- és videóválogatással számolt be házasságuk örömhíréről követőinek. A bejegyzésből kiderült, Ruszó Tibi, az X-Faktor korábbi nyertese szórakoztatta a násznépet a meghitt, kültéri esküvőn, ahol a menyasszony két csinos ruhát is viselt. Követői, köztük Schobert Lara is sok boldogságot kívántak a poszt alatt az ifjú párnak.