Szerettei várták a túlparton.

Fotó: Gerencsér Tamás / Index

Ahogy arról az Indexen is írtunk, a szombati rossz idő miatt egy nappal elhalasztották a rajtot, így vasárnap kora reggel rajtolt el a 42. Lidl Balaton-átúszás Révfülöp és Balatonboglár között. Bár profi versenyzők is rajthoz álltak, de szokás szerint nagy többségben voltak a szabadidő-sportolók, akik nem az órával vagy egymással versengtek, hanem fő céljuk az volt, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. Köztük Járai Máté színész is nekivágott a távnak, ugyanis régóta a bakancslistáján szerepelt, hogy átússza a Balatont, amit most sikeresen teljesített.

Járai nagymamám emlékére is tettem, akinek az összes csodálatos balatoni nyarat köszönhetem. Önmagamért, hiszen nem az úszás az erősségem, és azokért is, akik a parton vártak: feleségemnek, aki mindig mindenben mellettem áll, immár 25 éves húgomnak, aki SUP-pal teljesítette a távot, szemmel tartva engem a távolból. Hatalmas élmény volt! Köszönöm

– írta Instagram-posztjában a színész, aki azt is megosztotta, hogy 2 óra 56 perc alatt sikerült leúsznia a távot.