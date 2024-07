Ezúttal is lánnyal bővült a családja, akiről fotót is mutatott.

Háromszoros édesapa lett Neymar Jr., méghozzá kevesebb, mint egy év leforgása alatt! A labdarúgó Instagram oldalán, pár kedves kép társaságában közölte követőivel a gólyahírt, miszerint július 3.-án megszületett barátnőjével, Amanda Kimberlly modellel közös gyermeke, egy kislány, aki a Helena nevet kapta.

A 32 éves brazil játékosnak van már egy idősebb fia Carolina Dantastól, a most 12 éves Davi Lucca, akiket a bejegyzés fotóin is láthatunk, valamint egy másik kislánya, Mavie, aki még egy éves sem múlt – Neymar előző kedvese, Bruna Biancardi tavaly októberben adott életet neki, kapcsolatuk pedig alig pár héttel azután hivatalosan is véget ért. Ekkor már Kimberlly várandós lehetett a legkisebb trónörökössel.