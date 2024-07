Spoiler: Nem így lett.

A hónap közepén bejelentették a Sztárbox következő évadának női versenyzőit, akik ezúttal két súlycsoportban küzdenek majd meg egymással. Köztük lesz Dér Heni is, aki Hungaroringen adott villáminterjút a Femcafénak – mivel a Magyar Nagydíjon ő énekelhette el a himnuszt, ezért egy nap kimaradt felkészüléséből, de így is keményen edz, hogy a legjobb formában álhasson ringbe.

„Mint édesanya, kevésbé tudom megélni a mindennapjaimat. Pontosan ezért nehéz a felkészülés a Sztárboxra, mert próbálok mindenhol maximálisan helytállni. Nyilván a család a legelső, a legfontosabb, de most a férjem és a családom is támogatnak abban, hogy minél sikeresebben fel tudjak készülni a versenyre, a megmérettetésre. Most a második otthonom az edzőterem lett” – kezdte a kétgyermekes anyuka, hozzátéve: ő is csak nemrég tudta meg, hogy Sápi Viviennel, Hódi Pamelával és Halastyák Fannival, azaz Nemzalánnyal kell majd összemérnie erejét.

Én mindenkit csípek közülük. Vártam, hogy majd legyen olyan név esetleg, akit úgy tényleg jó kedvvel fogok megcsapkodni, de nincs olyan. Viszont nem is erről kell, hogy szóljon ez az egész. Ez egy sport, és azt tudom nagyon jól, hogy akármennyire szeretek valakit, vagy sem, ennek ellenére a ringbe teljesen más attitűddel kell belépni. Ott ellenfélként fogok nézni a másikra, félre kell tenni mindenféle személyeskedést szerintem, és abszolút a sportra koncentrálni, és arra, hogy győzzek, hogy győzni tudjak

– idézte szavait a 24.hu.