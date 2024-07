Szombat este teltházas bulit csinált Sebestyén Balázs, pontosabban alteregója, DJ Oti a siófoki Plázson. Közel tízezer ember ugrált együtt a 1990-es, 2000-es évek slágerjeire a műsorvezetővel, aki kicsit el is érzékenyült a szeretetteljes fogadtatást látva. Mint mondta, ő maga sem hitte soha, hogy a pár évvel ezelőtt, eredetileg rádiós poénnak indult DJ Oti-lázból valaha egy parti is létrejöhet, pláne ekkora közönség előtt.

A tévés az RTL-nek arról beszélt, kissé zárkózott ember, az ismertséggel járó felhajtást nehezen viseli, a magánéletét pedig óvja a nyilvánosságtól, ritkán enged betekintés a családi életébe, így feleségével két fiukat sem mutogatják.

„Ha ők akarják, akkor magukat igen, de mi nem akarjuk annyira tolni őket. Döntsék el ők, ha akarnak. Nagyon büszke vagyok rájuk, meg nagyon szeretem őket, és ők is mindig kérdezik, hogy apa, miért nem. Nekik is mondtam, srácok, mi hoztunk egy döntést, majd ha ti úgy gondoljátok később, akkor igen, de mi nem az a család vagyunk, akik két ingyen mozijegyért elviszik a gyereket, hogy lefotózzák” – magyarázta Sebestyén, akinek kisebbik gyermeke, a sportok iránt érdeklődő Noel 10 éves lesz, míg Benett már 14 múlt, és remekül dobol. A tinédzser fel is ajánlotta édesapjának, hogy a következő DJ Oti-bulin akár el is játszik majd egy számot a közönségnek, ám ahhoz Sebestyénnek még le kell porolnia saját gitártudását. Mindenesetre addig egy-egy rövid klip erejéig elcsíphetjük őt és öccsét a műsorvezető Instagram-posztjaiban.