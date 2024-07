Az énekesnő csapatával sok mindenben segített a táborozóknak.

Előző héten Tóth Gabi és kedvese, Papp Máté Bence Pomázon tartott gyermektábort, amely lovaglással, énekléssel és tánccal telt eseményen közel negyvenen vettek részt. A táborban szervezett élményeiről az énekesnő ezúttal a Borsnak mesélt, melyből kiderült, hogy több személyzet és mester coach segítette a munkájukat. Ráadásul alkalmuk nyílt komolyabban segíteni a gyerekek lelkivilágán.

Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy mennyire sok gyereket bántanak a suliban az osztálytársai. Sok lány kért tőlem segítséget, mert tudják, hogy engem is sokat bántottak, és nem tudják, hogy hogyan kell ezt kezelni, nekem pedig van ebben tapasztalatom. Elmondtam nekik, hogy engem is megviselnek a bántások, és teljesen normális, hogy ők is így érzik. Nagyon komoly emberi történetekkel találkoztunk. A gyerekek nagyon ügyesek voltak és nagyon gyorsan tanultak.

– magyarázta az énekesnő, majd arról is beszélt, hogy a gyerekek olyan feladatot is kaptak, melyben egy papírra fel kellett írniuk név nélkül egy félelmüket. Ezután felolvasták őket és jelentkezni kellett annál, ami másnak is félelmet okoz, illetve annál is, ami pedig nem.

Így együtt volt lehetőség megbeszélni olyan dolgokat, amik óriási gátat okoztak nekik, együtt élhették át azt, hogy nincsenek egyedül egy adott problémával. Például volt 6-7 olyan lány is, akik mindannyian jelentkeztek, amikor arról volt szó, hogy az utcán molesztálták őket: követték őket tömegközlekedésen vagy beszóltak nekik. Ez volt a leghosszabb téma mind közül.

Tóth Gabiék elmondása szerint már most igény mutatkozott a jövő évi táborra, illetve arra is, hogy a gyerekek újra találkozhassanak, hiszen nagyon jól érezték magukat és jóban lettek egymással. Könnyen lehet tehát, hogy nem ez lesz az egyetlen saját szervezésű gyerektáboruk.