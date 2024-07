Közel egy évvel ezelőtt ért véget a felújítás első köre Csobot Adél és Istenes Bence balatoni házánál, akik két közös gyermekükkel már be is költöztek az ingatlanba. Bár több ismerősüktől megkapták, hogy a budapesti nyüzsgés után vidéken csak unatkozni fognak, ám az énekesnő és a műsorvezető pont ennek ellenkezőjére vágyott. A jelek szerint van dolguk bőven: az X-Faktor felfedezettje a minap például arról posztolt a közösségi oldalán, hogy kertjükben paradicsom és paprika is terem, de pár héttel ezt megelőzően a fürdőszobájukba is betekintést engedett.

Csobot Adél végül a konyhából is mutatott pár részletet egy rövid főzős videó keretein belül. Az énekesnő az egyik gyerekkori kedvencét készítette el, aminek párja, Istenes Bence kifejezetten örült. Meg is jegyezte, hogy pontozni fogja az ételt. A tévés a főzés kapcsán a felvétel végén, kóstoláskor és később kommentben is odapörkölt az énekesnőnek, mire nevetésben törtek ki.

Korábban én már főztem @mate_szabi_-nál, így gondoltam, áthívom én is egy kis főzőcskére. Verza készült, amit ezer éve nem ettem, ugyanis ezt az ételt szülővárosomban, Aranyosgyéresen ismertem meg a nagyszüleimnél, és kisgyerekként ettem utoljára. Izgi volt megfőzni! Köszönöm neked, Szabi, a segítséget! @benistenes mennyire örült annak, hogy főztem??!!

– vetette fel a kérdést Csobot a videónál, amihez Istenes válaszként azt írta néhány sírva nevetős emoji kíséretében, hogy: