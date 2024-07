A színművész a hangulatváltozásairól is vallott.

A Meglepetés magazinnak adott interjút Kern András, amely beszélgetés során mesélt a karrierjéről, valamint közel öt évtizede tartó boldog házasságáról. Többek közt azt is elárulta, mivel lehet manapság a kedvére tenni.

Brassói aprópecsenyével, ha jól van elkészítve. A feleségem, Judit például jól csinálja. Szeretnék még egy Unicumot és egy sört is meginni, mert 12 éve nem ittam. A gyomorvérzésem után az orvosok felettem álltak a sürgősségin, néztek egymásra, és azt kérdezték: ez az ember most meg fog halni? Arra figyelmeztettek, ha még egyszer iszom egy pohár alkoholt, akkor végem lesz. És akkor abbahagytam. De a dohányzásról és a feketéről nem tudtam lemondani. Igaz, csökkentettem az adagot, most kevesebb kávéval beérem, és áttértem az elektromos cigire, mert ezekre az apró örömökre szükségem van. Örülnék annak is, ha újra 16 éves lennék, és a Lánchídon együtt sétálnék azzal a lánnyal, aki nagyon tetszett nekem. Ő volt az első szerelmem, vagy valami olyasmi