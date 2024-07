Felső helyett macskákat pakolt magára.

Halle Berry nem is olyan régen azt nyilatkozta, hogy a 2004-es A Macskanő című filmnek köszönhetően seperc alatt macskaimádóvá vált, pedig előtte mindig is a kutyákért volt oda. Ezt bizonyítja az 57 éves színésznő legfrissebb Instagram-bejegyzése is.

A hollywoodi filmsztár ugyanis annak apropójából, hogy a szuperhősfilmet 2004. július 23-án, azaz pont húsz évvel ezelőtt mutatták be, egy csokor cicás fotót tett közzé, amelyeken első ránézésre úgy tűnik, hogy felsőt nem visel.

És még most is… Miáú! Ma volt 20 éve annak, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy életre kelthettem ezt az ikonikus karaktert. Mindig közel lesz a szívemhez, és örökké Patience Phillips, azaz MACSKANŐ leszek! Köszönöm, @missjee79! Amikor ezek a fekete szépségek megjelentek az udvaromban az anyjukat keresve, Jee segített nekünk a mentési folyamatban. Örökké hálásak leszünk

– írta a merészre sikeredett felvételekhez Berry, akinek filmjéhez nagy reményeket fűztek, de az nagyot bukott.

(via Female First)