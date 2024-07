Az egyezés nem véletlen.

Szívmelengető részletet szúrtak ki az angol királyi család szemfüles rajongói György herceg és Sarolta hercegnő előző héten készült képein.

Vilmos herceg és Katalin hercegné két idősebbik gyermeke gyakorlatilag egyforma, csak színben különböző barátságkarkötőket hordanak, amiket hivatalos eseményekre, így a Wimbledoni teniszbajnokságon, vagy a labdarúgó EB-döntőjén sem vettek le – sőt, György 11. születésnapi portréján is kikandikál apró öltönye alól a fonalékszer.

A rajongók szerint a karkötőket a 9 éves Sarolta fonhatta, de nem csak bátyjának, hanem nagypapájának is adott belőle, aki becsülettel hordja is unokája kreálmányát. Károly király csuklóján szintén hasonló darab díszelgett július 16.-ai, Guernseyben tett látogatásán, amit több fotó is megörökített.