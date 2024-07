Már gőzerővel készül a versenyre.

Fotó: RTL

Az RTL a minap bejelentette, kik lesznek azok a férfi versenyzők, akik a 2024-es Sztárboxban szorítóba léphetnek majd a nehézsúlyú bajnoki övért. Köztük Henry Kettner is kesztyűt húz, aki tavaly végigizgulta az eseményt nézőként. Most a csatorna stábjának Kettner elárulta, hogy a 2023-as Sztárbox egyik élő show-ját nézve döbbent rá: ebben ő is részt szeretne venni. Mint mondta, rögtön áthatotta őt a versenyszellem, amit még akkor érzett, amikor fiatalon versenyszerűen kajakozott.

Azonnal, ahogy ott voltam, az első nap már éreztem, hogy jövőre benne akarok lenni. Kilencéves koromban jött egy nagyon meghatározó rész az életemben, mert ott elkezdtem kajakozni. Olykor napi 3-4 edzésünk is volt, tényleg versenyszerűen csináltam, és az volt a cél, hogy olimpiai bajnok kajakos legyek egyszer

– fogalmazott Kettner, akinek 17 évesen el kellett döntenie, hogy versenyzik vagy továbbtanul, és utóbbit választotta. Az előtte álló megmérettetésről a következőt gondolja az influenszer:

„Ez egy versenyszituáció, az a lényeg, hogy a többieket így-vagy úgy le kell győzni. Ugyanez van bennem a boksznál. Nehéz azt feldolgozni először, hogyha kap az ember.

Valakinek egoproblémát okoz, van, akinek lelkileg megterhelő. Meg kellett szokni, szerencsére ezen már túl vagyunk. […] Úgyhogy a célom egyértelműen az, hogy megnyerjem,

illetve úgy gondolom, nagyon nagy dicsőség, ha megnyer egy ilyen versenyt az ember. Azért rövid határidő alatt fel kell készülni egy nagyon komoly versenyre. Kipattanok belül, annyira várom, hogy az egészben már ott legyek” – tette hozzá.