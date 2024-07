Évtizedek óta élnek boldog házasságban párjával.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Idén júniusban volt 25 éve annak, hogy Szandi hét év randizás után hivatalosan is összekötötte életét kedvesével, Bogdán Csabával. Házasságuk azóta is irigylésre méltó, szerelmükből három gyerekük született. Az énekesnő közösségi oldalán posztolt egy fotót, melyen régen és most láthatók a zenész férjével.

„Ma 32 éve annak, hogy elcsattant közöttünk az első csók és megpecsételte a sorsunkat! Egy mindent elsöprő szerelem vette kezdetét, ami három gyermekkel megáldva egy olyan erős szövetség lett, ami szétszakíthatatlan. Csabi már élete felét velem élte, én pedig már elmondhatom, hogy életem kétharmadát Vele! Jóban-rosszban együtt, egymás iránti tisztelettel, önzetlenséggel, odaadással és végtelen szeretettel örökkön örökké!” – írja bejegyzésben az énekesnő.