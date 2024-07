Új szenvedélynek hódol.

Stohl András és 19 évvel fiatalabb kedvese, Vica négy éve kötötték össze az életüket, két évre rá pedig megszületett első közös gyermekük, Bella. A műsorvezető felesége az anyaság mellett pszichológiát hallgat az egyetemen, illetve a vendéglátós és táncos múltja kapcsán most valami egészen új dologba vágott bele.

„Az olvasóknak talán a Koktél című filmből derenghet az emlék, ahogyan Tom Cruise dobálja az üvegeket. Na, ez a »flair bartending«, amikor egy koktél mindenféle showelem közepette készül el” – magyarázta Stohl András felesége a Best magazinnak.

Stohl Vicát legjobb barátnője, Budai Julianna ismertette meg a sportággal, aki négyszeres magyar bajnok akrobatikus bartender. Kiderült, hogy feltett szándékuk itthon is népszerűsíteni népszerűsíteni a mozgásformát.

Nemrég kirepültem Julcsival egy nemzetközi versenyére Portugáliába, egyébként most először mozdultam ki a kislányom, Bella születése óta otthonról egyedül. Egyből »megfertőzött« a látvány... Úgyhogy immáron duóban készülünk ezt a sportágat idehaza is népszerűsíteni, aztán pedig a világot is meghódítani