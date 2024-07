Fotó: RTL

Ma teljessé vált a Sztárbox következő évadának névsora, a női pehelysúly versenyzői között lelhetjük többek között Schobert Larát is. Az influenszertől sosem állt távol a sportok világa, 18 évig lovagolt, sőt, nemrég fitneszedzői vizsgát is tett, így hivatalosan is édesanyja, Rubint Réka nyomdokaiba léphet. A 20 éves lány az RTL Reggeli című műsorában arról beszélt, napjait főleg a bokszolás teszi ki jelenleg, így akkor sem ijedne meg, ha most azonnal ringbe kellene szállnia. Edzője szerint erre készen is áll, leendő versenytársait viszont igyekszik kizárni.

„Nyilván fantáziálgattam már, hogy kivel lépnék legszívesebben először ringbe. Megvannak rá a jelöltek, természetesen. De én bízom magamban, én azt érzem, hogy ez a boksz olyan magabiztosságot adott nekem” – mesélte Schobert, hozzátéve: az ökölvívás segítette át szakításán is. Mint ismert, párjával, a labdarúgó Szekszárdi Tamással pár hónapja ért véget szerelmük, épp amikor a Sztárboxos felkészülést megkezdte.

„Akkor nagyon-nagyon nehéz volt ez az egészet hova tenni, mert azért egy hosszú kapcsolat volt, de én hiszem, hogy ez pont azért jött az életembe, hogy felszívjam magam. És a boksz a legjobb gyógyszer volt erre az egészre, hogy feldolgozzam. Én hittem abban, hogy ez a szakítás nekem azért jött, hogy összeszedjem magam és megmutassam, mire vagyok képes egyedül.”