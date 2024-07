Nem akarták sokáig húzni az időt, a lánykérés után pár héttel össze is kötötték életüket.

Fotó: instagram

Ahogy arról az Index is beszámolt, férjhez ment az előző héten Szaniszló Kitti, a Next Top Model Hungary felfedezettje. Élete legszebb napjáról a Blikknek mesélt az újdonsült feleség, akinek idén nyáron, a Balatonon volt lánykérése.

„Magam sem gondoltam, hogy 23 évesen megházasodom, de a párom mellett nem volt kérdés, hogy vele szeretném leélni az életemet. Nagyjából három éve ismertük meg egymást, és először barátságnak indult a kapcsolatunk, majd körülbelül fél évvel ezelőtt ez valahogy átfordult szerelemmé, és az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy együtt szeretnénk megöregedni. Nem várom el, hogy ezt mindenki megértse, de az ember érzi azt, amikor megtalálja az igazit” – mesélte a fiatal, aki férjéhez hasonlóan videós munkákkal foglalkozik főleg a modellkedés mellett.

Az esküvő szűk családi körben, egy szabadtéri helyszínen zajlott, ahol Ruszó Tibi énekes is fellépett.

„Semmilyen tekintetben nem szerettünk volna ragaszkodni a hagyományokhoz: nem olvastunk fel fogadalmat és bevonulás is modernebb zenére történt. Mégis talán épp az egyszerűségétől volt igazán őszinte és megható az esemény, amit a vendégek is éreztek, rengetegen elsírták magukat, sőt, az anyakönyvvezetőnek is többször elcsuklott a hangja, miközben vezette a ceremóniát. Egyedül azt sajnálom, hogy olyan hamar vége lett, mintha csak egy óra lett volna az egész, pedig többször nem élhetem át ezt a csodát” – árulta el Szaniszló, pontosabban most már Matuz Kitti, Instagram oldalán pedig látványos fotókat is megosztott a nagy napról.