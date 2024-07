A korábbi szépségkirálynő nem is lehetne boldogabb.

Fotó: Németh Kata / Index

Kiss Daniella, a Miss World Hungary 2015-ös versenyének győztese a napokban jelentette be, hogy hamarosan édesanya lesz. A Farm VIP szereplője most a Borsnak mesélt arról, milyen érzés volt, amikor megtudták párjával, hogy szülői örömök elé néznek. Mint kiderült, több mint öt éve vannak együtt a párjával, így már szóba került a családalapítás is. Ugyan a szerelmesek csak jövőre tervezték, de úgy tűnik, a „pici másként döntött”.

Igazi szerelemgyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk, akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt és óvott, de mostanra bőven a második trimeszterben már ő is sokkal nyugodtabb

– fogalmazott a korábbi szépségkirálynő, aki hozzátette: nagyon boldogok a párjával, mégsem szeretnének réfeszülni a gyerekvárásra.

Sokszor látom, hogy az emberek rá tudnak stresszelni a baba témára. Mi eldöntöttük, hogy nem tesszük és hagyjuk megtörténni a dolgokat. Azt is elárulhatom, hogy lehet karácsonyi baba lesz, mert december 20-ára vagyok kiírva

– mesélte a leendő édesanya.