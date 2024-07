Ez aztán a pillanatkép!

Egy hónappal ezelőtt, azaz június 26-án ünnepelte 38. születésnapját Takács Nikolas, akinek bulijára Keresztes Ildikó is hivatalos volt. Az énekes ugyanis azóta is jó kapcsolatot ápol az X-Faktor korábbi mentorával, hogy 2010-ben a második helyig menetelt a tehetségkutatóban. A jelek szerint a bulin valami el is tört, aminek eltakarításáról egy vicces pillanatkép is készült.

Pont egy hónappal ezelőtt készült kép a szülinapomon. Persze, hogy Keresztes volt, aki tört-zúzott, aztán még volt ideje kinevetni. Szerencséd, hogy felporszívoztál. (Nézem, maradt e szilánk a kanapé alatt). Vidám napot Mindenkinek! Nikolas #bolondosanszépazélet

– fűzte az énekes a képhez.