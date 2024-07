Rózsaszínből és a többi pasztellárnyalatból sincs hiány ebben a New Jersey-i házikóban, ami pont olyan visszafogott kívülről, mint amilyen csicsás belülről! A három hálószobás otthon akár egy felnőtt Barbie álomháznak is elmehetne, bár talán abban sem volt annyi színes dekoráció és különleges tér, mint esetünkben – a gardróbszoba és táskafal csak a kezdet, játékterem, sőt még privát mozi is szolgálja majd a leendő lakók szórakozását. A vidám házikó ugyanis eladó, 500 ezer dollárért, azaz mintegy 180 millió forintért várja új gazdáját.

Ha esetleg ennyi megtakarításunk épp nincs a malacperselyben, most be is leshetünk a mesés ingatlanba: