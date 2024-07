A családbővítés esélyéről mesélt az egykori szépségkirálynő.

Fotó: TV2

Nemrég két lányáról, a most 13 éves Lucáról, valamint a 10 éves Lujzáról mesélt őszintén Laky Zsuzsi. A volt szépségkirálynő nem árult zsákbamacskát azzal kapcsolatban, mennyi előre felállított szülői elvet tett félre, amikor szembesült vele, két kislányt szépen, tisztességesen felnevelni annyira nem is egyszerű feladat. Ezt az állítását továbbra is tartja.

„Nagyon nehéz és nem csak anyagilag. Minden, ami hat rájuk, amit látnak az interneten, a közösségi médiában. A legjobb, amit tehetünk az egyéni példamutatás, mi az amit adsz nekik, mi az amit lát tőled. Próbáljuk a legerősebb, a legjobb alapokat lefektetni, hogy ők ezt majd hogyan kamatoztatják a későbbiekben, az majd kiderül!” – árulta el a Borsnak Laky, hozzátéve: ugyan korábban azt nyilatkozta, tervezik, hogy férjével, Dietz Gusztávval még egy gyerkőcöt vállalnak, mára letett erről.