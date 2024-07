A Northfoto alábbi képriportja annak a fiatalembernek a történetét mutatja be, aki azt követően döntött a drasztikus életmódváltás mellett, hogy az egyik angliai élményparkban nem fért fel a hullámvasútra. A 29 éves Rhys Collington rendkívül szívére vette a dolgot, ezért is szívta fel magát annyira, hogy hat hónap alatt teljesen átalakult: mintegy 50 kilótól szabadult meg.

Collington alatt volt, amikor 140 kilót is mutatott a mérleg. Elmondása szerint tinédzserkora óta próbált diétázni, de sosem járt sikerrel. A legnagyobb változást 2023 januárja hozta meg az életébe, akkor ugyanis letette a chipses zacskót és a csokoládéról is lemondott, ahogy a curry-ről is, amelyet addig egy nagy családnak is elegendő adagokban fogyasztott. A kis ételadagokra és a rendszeres testmozgásra esküszik.