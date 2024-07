Nincs egyszerű dolga az énekesnőnek.

Édesanyja nyomdokaiba lépne Mardoll, már ami a fitnesszversenyeket illeti. Ahogy Yvonne Dederick, korábban többször is tette, úgy most lánya, Catherine is elindulna egy megmérettetésen, amire keményen készül is.

„Nem annyira izgin telik a nyár, mert most fitneszversenyre készülök. Szeretek enni, és most nem nagyon tudok. Igazából mindig ott volt az agyamban, hogyan fog kinézni a testem, ha tényleg odateszem magam, és rendesen étkezem, és nem hajnali 3 órakor eszem sajtot. Imádom a sajtot, de most teljesen le vagyok tiltva róla, és minden tejtermékről. De nem baj, mert allergiás vagyok rá” – árulta el az énekesnő, hozzátéve: szigorú diétát tart, főleg rizst eszik csirkével és paradicsommal. Étkezésére annyira odafigyel, hogy nemrég prágai kiruccanására is előre csomagolt ebédet vitt magával, amit dobozkájából evett, míg barátai beültek valahova.

Az X-Faktor egykori felfedezettjének azonban nem csak az evéssel, de az ivással kapcsolatban is tudatosnak kell lennie. Alkoholt nem fogyaszthat, így idén a Sziget fesztiválra is csak egy napra látogat ki – mint mondta, többet nem bírna ki így, de talán egy fröccsnyi bűnözést megenged majd magának, hiszen az úgy bevitt kalória többletet úgyis letáncolja még aznap.

(nlc)