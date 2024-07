Hamarosan a két színész is csatlakozik az MCU-hoz.

Túlzás nélkül ki lehet jelenteni, az elmúlt napokban a filmes világ fele a Marvelre figyelt, az idei Comic Con paneljükön ugyanis megannyi újdonságról rántották le a leplet.

Robert Downey Jr. például visszatér az univerzumba, de ezúttal főgonoszként láthatják majd a nézők az egykori Vasembert. Dr. Doom karakterének meggyűlik a baja például a Harrison Forddal, aki Thaddeus Thunderbolt Ross szerepét veszi át a 2022-ben elhunyt William Hurttől, míg Pedro Pascal, a Fantasztikus Négyes egyik tagja szintén feltűnik majd az új Bosszúállókban.

Kevin Feige producer egy beszélgetésben bevallotta, már régóta álmodozott arról, hogy szuperhőssé varázsolják az Indiana Jones sztárját, Ford pedig erre úgy reagált, újdonsült főnökének „ általában teljesülnek az álmai". De hogy mivel is győzték meg pontosan?

„Mindig láttam, hogy az a sok remek színész milyen jól érzi magát [a Marvel-filmek készítése közben], szóval úgy voltam vele, hogy ebből én is kérek. Aztán szembejött ez a szerep, és örömmel játszottam el. Öröm volt együtt dolgozni Mr. Mackie-vel, aki olyan jelenség, amivel számolni kell. Nagyon élveztem" – idézte az IGN a 82 éves színész szavait.

Kollégája, a The Last of Us 2. forgatása miatt egyébként különösen elfoglalt Pedro Pascal pedig elsősorban a Fantasztikus Négyest rendező Matt Shakman miatt mondott igent a felkérésre, akihez, mint mondta, életre szóló barátság köti.

„És azért, mert a Marvel világa olyan nagy hatást gyakorolt a népszerű szórakoztatóiparra, és nem tudtam nemet mondani, amikor meghívtak, hogy részese legyen ennek az élménynek. Meg imádom a képregényeket, és szeretek egy család része lenni" – magyarázta a leendő Mr. Fantastic.