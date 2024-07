Palácsik Lilla, bár közgazdász végzettséget szerzett az egyetemen, végül fotósként helyezkedett el. Ezt főleg férjének köszönheti, Visváder Tamás volt az ugyanis, aki azt tanácsolta kedvesének, kezdjen el komolyabban foglalkozni a fényképezéssel, végezzen el egy tanfolyamot és indítson saját vállalkozást. Palácsik most felidézte, ekkortájt kaptak felkérést a TV2-től is, ami szintén sokat segített karrierje fellendülésén.

„Elhívtak minket A legbátrabb páros című műsorba, ahol találkoztunk Tóth Andival, illetve Singh Vikiékkel. Tóth Andiról csináltam portréfotót, illetve az akkori párjával páros fotózást. Aztán Singh Vikiről is csináltam fotókat, és akkor ők is kirakták a közösségi oldalaik” – mesélte a ZWorld podcastban a kétgyermekes édesanyja, hozzátéve: nagyon hálás a mai napig az énekesnőnek, mert szerinte ő is hozzájárult ahhoz, hogy híresebb lett.

„Nagyon sokat dobott a fotós megkereséseimben, hogy például Tóth Andit is fotóztam, akinek rengeteg követője van.”

(Bors)