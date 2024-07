Az énekes kimaxolja a szabadság fogalmát.

Varga Viktor úgy véli, az az életfeladata, hogy megmutassa az embereknek, milyen a korlátlan és határtalan szabadság. A Csillag születik felfedezettje éppen ezért, amikor csak teheti, nem kényszeríti tetőtől talpig ruhába magát: legszívesebben mezítláb jár és csupán egy kendőt visel.

A vitézzé avatott énekes az elmúlt néhány évben megkedvelte a nomádabb, puritánabb életet, ezért is költözött jurtába. Duna parti otthonánál nemrég Marics Peti forgatott videoklipet Paparazzocímű dalához. A klipben Kalmár Liza is feltűnik, akiről Varga posztolt is a közösségi oldalára, ám amikor neki szegezték a kérdést a magánéletére vonatkozóan, az énekes inkább terelt.

Szabad madár és pillangó is vagyok. Én nem arra születtem, hogy egyetlen nő mellett éljem le az életemet. Rengeteget utazom és még több inger ér folyamatosan, miközben azt érzem, hogy a saját magam által rám ruházott »hatalmamnál fogva« kaptam egy kihívást a társadalomtól. Az az elhívatásom, hogy megmutassam milyen a korlátlan és határtalan szabadság. Én szeretem is megmutatni...

– magyarázta a Metropolnak az énekes, akiben nemrég szakított párjával, Zsembera Liliánával, aki mellett lehorgonyozni látszott, ám mint kiderült, örökre senkinek nem adja a szívét.

Az is kiderült, hogy egyre inkább érlelődik benne a gyermekvállalás gondolata.

„Hogy gondolok-e arra, mi lesz velem idősebb koromra, ha addig nem nevezek ki senkit az örök, egyetlen, igazinak? Egyáltalán nem, de még most sem, hogy direktbe kérdezed. Ha édesapámra nézek, akkor joggal remélhetem, hogy az idő majd nem vénít el végletesen, csak a tapasztalatot adja hozzá az életemhez. Ez a fajta életstílus, vagy inkább szabadságra való képesség és ez lebontja a megváltoztathatatlantól való félelmeket.