Ezt egyhamar nem felejtik el a feleségével.

„Köszönöm, hogy 20 éve velem vagy!” – ezekkel a szavakkal tette közzé legfrissebb bejegyzését az Instagram-oldalán Pápai Joci, utalva arra, hogy feleségével pontosan két évtizeddel ezelőtt fogadtak egymásnak örök hűséget. A különleges és kerek évforduló alkalmából a meglepetés sem maradt el: az X-Faktor leendő műsorvezetője és párja egy egyedien felmatricázott, királykék Ladát kapott.

A jármű ablakaira nem csupán a házaspár, de két közös gyermekük arcát is felragasztották, amitől Pápai teljesen lehidalt. Külön az RTL logója is fel lett tüntetve, ahová az énekes tavaly év végén igazolt, valamint egy bokszkesztyű is feldobja az autót, hiszen ő is ringbe lép a Sztárbox idei évadában középsúly kategóriában.

De jó, nézd már! Elájulok azon nyomban! Hallod… hát ilyen nincs! Besz.rok!

– örvendezett az énekes, aki 2004-ben másfél együtt töltött év után vette feleségül szerelmét, Anitát, akivel azóta családot alapított. Hanna lányuk 2005-ben, Zalán fiuk 2011-ben született.