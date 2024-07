Ez egy új korszak kezdete.

Harmincadik születésnapja közeledtével több szempontból is új korszak kezdődik Kárpáti Rebeka életében. A modell-influenszer, aki korábban a Jóban rosszban című sorozat szereplője volt, az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy hamarosan visszaül az iskolapadba, hiszen felvételt nyert egy egyetemre, másrészt saját ruhamárkájának sikere is felfele ível.

Hamarosan 30 éves leszek. Durva. Annyi minden történik mostanában az élet minden egyes terén, hogy néha azt érzem, egyszerűen nem tudom feldolgozni. Így maradnak a tudatosan kitűzött célok, közte meg az embertelen amplitudókat bejáró go with the flow.

Most tartottunk meg a @kindabudapest – ami mostmár nemcsak ruhamárka, hanem multibrand store is – első Fashion Show-ját. Csőre van töltve a hostessügynökségem, a @khamabykinda indulása.

Szeptembertől pedig felvételt nyertem egy egyetemre, ahol egy fantasztikus mesterség alapjait fogom elsajátítani... Azt hiszem, ez egy new era kezdete.

– tudatta követőivel R. Kárpáti Péter lánya, aki idén februárban erősítette meg, hogy jegyben jár Lénárd Andrással, a Tiltott Csíki Sör tulajdonosával, a híresztelések szerint azonban kapcsolatuk azóta zátonyra futott.