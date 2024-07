A sütés-főzés igazi szeretetnyelvvé vált számára, feltölti, hogy gondoskodhat másokról.

A Mokkában mesélt új hobbijáról Csősz Boglárka, ami nem más, mint a sütés-főzés. Az üzletasszony az utóbbi 1-2 évben ragadott fakanalat, előtteegyáltalán nem jeleskedett az ételkészítésben, bár mint bevallotta, Törökországban nem is volt szüksége erre. Hazaköltözve aztán a már megszokott keleti ízek hiánya, illetve az egészséges étkezés rávette arra, hogy kipróbálja magát szakácsként, de ehhez kellett, ahogy Szabó Zsófi fogalmazott, hogy „megszülessen benne ez a fajta motiváció is".

„Annyira távol állt tőlem, hogy még a konyhát is elkerültem, még egy tojást sem tudtam megfőzni. Ez egy belső indíttatás szerintem, amikor úgy igazán gondoskodni akarsz másokról, és ki akarod mutatni a szeretetedet, akkor ez egy másik fajta nyelv. Nem akarom muszájból, olyan érzéssel akarom, hogy szeretetből jön, belülről jön” – áradozott az üzletasszony, aki ugyan nem áll le minden nap főzni, de amikor igen, 4-5 fogást is készít, ilyenkor pedig ki is tud kapcsolódni a konyhapult mögött állva. A végeredménnyel ráadásul nem csak ő van megelégedve.

Van, amikor barátok, van, amikor család, párom, a gyereke, mindenki ott van körülöttünk, és ez nagyon jó érzés, mindig pozitív a visszajelzés! Olyan jó másoknak adni!

– mesélte lelkesen Csősz, és nem zárta ki annak sem a lehetőségét, hogy egy nap üzleti útra tereli új szenvedélyét.