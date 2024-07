A táncosnő nem titkolja, műsorvezetői babérokra törne.

Stana Alexandra volt legutóbb a vendége a TV2 Titkok Ramival című műsorának, ahol többek között arról a néhány hónappal ezelőtti nyilatkozatáról is említést tett, miszerint szívesen lenne aBachelor – A Nagy Őháziasszonya . A párkereső reality műsorvezetőnője az előző évadban, amelyben Jákob Zoltán válogatott hölgyek között, éppen beszélgetőpartnere, Lékai-Kiss Ramóna volt, ezért most szóban is bocsánatot kért a tévéstől korábbi kijelentése miatt. A táncosnő elmondta: nem Lékai-Kiss helyére pályázik, de azt követően, hogy a Zsákbamacskában kipróbálhatta magát, A Nagy Ő-t tartaná számára ideális műsornak.

Lékai-Kiss Ramóna aztán megkérdezte tőle: mi lenne akkor, ha felajánlanák neki, hogy tánc helyett vezesse a Dancing with the Stars háttérműsorát. Mint ismert, azt eddig Gelencsér Tímea vezette, ám az egykori szépségkirálynő átigazolt az RTL-hez.

Úgy gondolom, el tudnám engedni, és nyugodt szívvel. Nem úgy, hogy bármiféle űrt érzek, mert borzasztóan hálás vagyok, hogy mind a négy évben itt lehettem, és szerintem csodálatos utat járhattunk be az aktuális partnerrel. Nagyon különlegesen más emberekkel táncolhattam, sok színes koreográfiát mutathattam meg, ami bennem volt. Nem érzem, hogy bármiben hiányom lenne. Sokan mondják, hogy de hát nem nyertem még meg, nem fogtam a kupát, és valamiért mégsem érzem azt, hogy ettől könnyebben engedném el

– fejtette ki a táncosnő, akinek a DWTS korábbi évadaiban Győrfi Dániel influenszer, Árpa Attila színész, Iván Bence paraúszó és Marics Peti énekes volt a partnere.

Stana úgy véli, a táncban már kiteljesedett.

„A táncban tényleg azt gondolom, hogy kimaxoltam mindent. Már nem fogok annyit fejlődni táncosként, hogy azt mondjam, a csillagokat is lehozom. Én ezzel elégedett és boldog vagyok. Még annak idején a Fővárosi Nagycirkuszban volt szerencsém vezetni egy műsort, amiben nagyon jól éreztem magam, aztán jött a következő, és akkor meghívtak egy társasházi konferenciára moderátor szerepben. Azt nagyon megszerettem. Legutóbb megkérdezték tőlem, hogy milyen műsort vezetnék szívesen, és a Nagy Ő-t mondtam, és utána tudtam, hogy ezer elnézést fogok kérni tőled. Ez egyáltalán nem arról szól, hogy akkor én most a Lékai-Kiss Ramóna helyére pályázok.”