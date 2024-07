A két énekesnő nagyon közeli barátságot ápol.

A Madách Színház Six című darabja kapcsán ismerkedett össze, majd vált legjobb barátnővé Herceg Erika és Muri Enikő. A két énekesnő ma már hugicámnak és nővérkémnek hívja egymást, barátságukról most Muri mesélt a Best magazinnak.

„Erikát sokan félreismerik, mert olykor túlságosan heves, ami a szívén, az a száján. De ő az a fajta ember, aki a tenyerén hordozza azt, akit szeret. Mindig csak adni akar, és néha rá kell szólni, hogy elég: itt az ideje kicsit önzőnek lenni” – kezdte az X-Faktor egykori felfedezettje, aki akár naphosszat is képes kolléganőjével telefonálni, rivalizálásnak pedig nyoma sincs közöttük.

„Emellett az is egy rendkívüli tulajdonsága, hogy meglátásai mindig az én javamat és fejlődésemet szolgálják. Ez egy ritka kincs, főleg a show-biznisz világában, ahol azért az irigység és az önzés gyakran áll az emberek közé” – idézte szavait a Story.