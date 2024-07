Amilyen csendesen voltak egy pár, ugyanolyan csendesen is szakítottak. A színésznő ráadásul azt sugallta, hogy már továbblépett.

„A változás mindig jó az ember életében, mindig frissességet hoz” – vallja Gubík Ági, aki legfrissebb videointerjújában beismerte, hogy szakított Szellő Istvánnal. A 47 éves színésznő egy friss interjúban mondta ki, hogy véget ért a kapcsolata az 57 éves híradóssal, akivel magánéletüket mindig féltve őrizték a nyilvánosságtól. Nem szívesen nyilatkoztak 2015-ben szárba szökkent románcukról, de arról már 2021-ben is úgy hírlett, hogy zátonyra futott. Az akkori mosolyszünet nem bizonyult tartósnak, mostanra azonban végleg véget ért.

Amikor Bóta Gábor arról beszélt, hogy nem titok, hogy Gubík Szellő Istvánnal él együtt, a színésznő azt felelte:

Nem. Nem is éltünk soha együtt

– jelentette ki a FIXTV YouTube csatornáján a Bóta Café című műsorban Gubík Ági, majd magát a riportert is meglepve úgy folytatta:

Kapcsolatban voltunk, de soha nem volt együttélés. Soha nem életünk mint egy pár együtt. A bulvár szeretett ezzel foglalkozni, mi sokszor nem is nyilatkoztunk, nem is erősítettünk meg dolgokat, nem is cáfoltunk, az igaz. De ennek vége