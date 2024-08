Még idén megérkeznek az új epizódok.

Teljesen felforgatta a Netflix állóvizét 2021 őszént a Squid Game, azaz a Nyerd meg az életed, ami hamarosan a streamingszolgáltató legtöbbször megtekintett tartalma lett, ráadásul rengeteg szakmai díjat, köztük Primetime Emmy-t és Golden Globe-ot is begyűjtött.

Amekkora meglepetés volt a dél-koreai drámasorozat sikere, annyira nem érte váratlanul a nézőket a hír, miszerint folytatás készül a 456-os játékos bosszújáról. Ebből eddig csak pár ízelítő képkockát láthattunk, most azonban egy rövid teaser keretén belül kiderült, még idén megérkeznek a legújabb epizódok.

A Netflix 2024. december 26.-ára ígéri a 2. évadot, ez azonban nem minden, hiszen jövő nyárra, azaz 2025-re egy utolsó, harmadik szezont is belengettek.

Nagyon izgatott vagyok, hogy bejelenthetem a második évad dátumát, és megoszthatom, hogy a harmadik évad lesz az utolsó. A második évad forgatásának első napján emlékszem, arra gondoltam, hogy „hú, el sem tudom hinni, hogy újra a Nyerd meg az életed világában vagyok”. Szürreális élmény volt. Kíváncsi vagyok, milyennek találjátok majd ti az élményt három év után. Seong Gi-hun, aki bosszút esküdött az első évad végén, visszatér és ismét csatlakozik a játékhoz. Vajon sikerül neki bosszút állni? Frontember ezúttal sem lesz könnyű ellenfél. A két világuk ádáz összecsapása a harmadik évadban is folytatódik majd, amely jövőre lesz látható. Örülök, hogy tanúja lehetek annak, amint a mag, amelyet a Nyerd meg az életeddel elültettünk, most kihajt, hogy gyümölcsöt hozzon a történet végére. Mindent megteszünk azért, hogy újabb izgalmas utazásban lehessen részetek. Remélem, hogy izgatottan várjátok, ami most fog következni. Mindig is hálás leszek ezért az élményért, és hamarosan újra találkozunk!