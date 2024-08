A házaspár az utazást, a szállást és az étkezés is fizette, ráadásul egy teljes körű biztosítást is kötöttek a szerencsés férfinak.

Polgár Árpád és Polgár Tünde közös YouTube-csatornája, a Polgar net egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A házaspár heti rendszerességgel jelentkezik új tartalommal, legutóbbi videójuk azonban több szempontból is kitűnik a többi közül. Az ugyanis nem a műkereskedő és neje tanácsairól vagy az amerikai életéről – 2003 óta ingáznak Florida és Magyarország között –, de nem is az utazásaik egyikéről szól, hanem arról, hogy valóra váltották egyik követőjük álmát.

A Polgár-házaspár tavaly úgy döntött, ha elérik a 150 ezer feliratkozót, akkor az egyik szerencsés rajongójukat megajándékozzák. Ezt a számot év vége fel el is érték, melynek apropójából pár hónappal ezelőtt meg is történt a sorsolás. A játékot egy Zoltán nevű férfi nyerte meg, akinek Polgárék drága ajándékot szántak: ők állták a férfi élete első nyaralását.

Zoltán Zakynthosz, Madrid, Barcelona és a Costa Brava, Róma, a török Riviéra és egy olasz körutazás közül választott. Végül az utolsó mellett döntött. A házaspár az utazást, a szállást és az étkezést is fizette, ráadásul egy teljes körű biztosítást is kötöttek a férfinak, aki hosszú évek óta külföldön dolgozik. Előbb Németországban, majd Ausztriában vállalt munkát, nyaralni azonban nem volt lehetősége, gyerekkorában pedig álmodni sem mert erről.

Én egy szegény családból származom, persze most sem vagyok gazdag, de már máshogy tekintek erre, nem csak anyagi szempontból. Van egy bátyám és két nővérem, így amit szerettünk volna, mindent megteremtettünk magunknak, annak ellenére, hogy szegények voltunk

– árulta el a férfi, aki nagyon hálás a Polgár-házaspárnak.

„Most ez furcsán hangzik, így hogy ezt nyertem, de én örülök, hogy megismertelek titeket, és szívem szerint én magam fizetném ki ezt az utazást. Tudom, hogy ez volt a nyeremény, de mégis nagyon furcsa érzés, hogy kapok egy ilyen nagy értékű ajándékot, mert nekem ez egy nagy dolog, és nem is várnám el, hogy ezt nekem kifizessétek” – magyarázta Zoltán, akit Polgár Árpád hamar kijavított.

Én fizetem, úgyhogy az árak ne befolyásoljanak. Szerintem ezen most lépj túl, és csak azzal törődj, hogy melyik hely tetszik a legjobban, hova mennél a legszívesebben.

Nemrég a milliárdos üzletember, Jákob Zoltán is hasonlóan cselekedett. Az egykori Nagy Ő sok követőjének váltotta már valóra az álmát, de úgy vélte, Damu Roland lányának is szeretne segíteni, aki neki köszönhetően életében először tapasztalhatta meg, milyen is egy nyaralás.

