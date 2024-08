Messze még a teljes felépülés, addig is gyógytornára jár a tévés.

Fotó: Instagram / Kandász Andrea

Ahogy arról az Index is beszámolt, csúnya balesetet szenvedett a nyár elején Kandász Andrea. A tévés biciklizés közben esett el, mindkét karját eltörte, de mint mondta, így is szerencsésen megúszta, hiszen akár feje is kaphatta volna az ütést.

Nemrég élő adásban, a Tv2 stábjának mutatta meg, hogy boldogul nap mint nap a dupla gipsszel, most pedig jó híreket osztott meg a Blikkel, szerdán szabaddá vált mindkét keze.

„Nagyon jó érzés volt, mikor leszedték, végre egyik kezemen sincs gipsz. Még nem tudom rendesen mozgatni, nem csuklik, így olyan vagyok, mint egy merev fabábu. Az orvos azt mondta, a természet megtett mindent, most már csak rajtam múlik, mikor leszek újra a régi.”

A műsorvezető most heti kétszer jár gyógytornára, hogy minél hamarabb tudja használni karjait.

„Vezetni, emelni még nem tudok, kilincset sem lenyomni, és a nadrág felvétele sem megy egyedül. Könnyű nyári ruhákat nagy jajgatások között már magamra tudok venni. Természetes, hogy most minden mozdulat fájdalommal jár, azt kell éreznem, mikor terhelem már túl, mert azt nem szabad” – árulta el Kandász, aki már munkába is állt, valamint azt reméli, ősszel újra fog tudni biciklizni is.