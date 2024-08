Alainnal távkapcsolatban élnek, a férfi nemrég utazott vissza Kubába.

Lakatos Márk nem is próbálja titkolni, újra szerelmes. A stylist szívét még januári kubai utazása alatt rabolta el egy helyi férfi, a nála 26 évvel fiatalabb Alain, aki nemrég hosszabb időre Európába látogatott. A közel kéthónapos vakáció alatt a pár több országban is megfordult, amiről Lakatos közösségi oldalán képeket, videókat is közzétett.

A szakácsként dolgozó Alain kiruccanása azonban nemrég véget ért, hazatérése kapcsán pedig a Blikk kérdezte a stylistot, milyen terveik vannak kedvesével a jövőre nézve.

„Pontosan nem tudjuk, mikor találkozunk legközelebb, mert mindenki csinálja a saját dolgát, de vagy én megyek majd, vagy ő jön ide. Szeretjük egymást, így folyamatosan azon gondolkodunk, mit hogyan lehetne összehozni, hogy együtt lehessünk. Én is sokat dolgozom, most indul megint az iskolám ősszel, de azon vagyunk, hogy kitaláljuk, hogy akár hosszabb távra kint maradhassak vele. Bár jól érzem magam egyedül is, de hiányzik, nagyon intenzív volt az elmúlt két hónap és érzem a hiányát" – mesélte a műsorvezető, hozzátéve: közös tetoválást is szerettek volna készíttettni Alainnel, de ez nem sikerült, ezért helyette egy egyforma karkötő mellett tették le voksukat. Lakatos nem zárkózik el attól sem, hogy ezt egyszer gyűrűre cserélik.

Sok minden felmerült a jövő kapcsán... Mindig azt mondtam, sosem házasodnék meg, de hazudnék ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejünkben az esküvő. Ez az az időszak, amikor számos lehetőséget átbeszélünk, a jövő majd meghozza a válaszokat.

Ahogy a házasság, úgy az összeköltözés gondolatával is eljátszottak már a szerelmesek.

„Ha lenne olyan lehetőség, hogy Kubánál közelebb költözzünk úgy, hogy ott is vagyok és itt is vagyok, az egy jó megoldás lenne. Ezek a tervek, álmok jelenleg” – árulta el.