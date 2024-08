Ábel első fesztiváljáról videó is készült.

Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi első közös gyermeke, Ábel csak szeptemberben lesz egyéves, de már túl is van élete első fesztiválélményén. Az énekes és felesége eddig sem riadtak vissza attól, hogy a kisfiút olyan helyekre is magukkal vigyék, ahová a legtöbb szülő a gyermeke első hónapjaiban nem jut el. Ezekről a kalandokról a közösségi oldalaikon is beszámolnak, a picivel külföldön is jártak már.

Legutóbb a Paloznaki Jazzpikniken, a jazz, a funk, a pop és a soul találkozásának fesztiválján kapcsolódtak ki, amelyet a paloznaki szőlőhegy oldalában szoktak tartani. A büszke édesapáról és gyermekéről egy videó is készült, miközben együtt táncoltak.

Első fesztiválozás életem értelmével #jazzpiknik

– írta a felvételhez Puskás-Dallos Peti.