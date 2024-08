Leginkább Árpára feni a fogát.

Bárdosi Sándort a Sztárbox kapcsán kérdezték a minap a Fókusz riportjában, aki elmondta, őt leginkább a nehézsúly kategória meccsei tartják lázban. Tavaly viszont mégsem volt túlságosan lehidalva; egyedül Árpa Attila és Pintér Tibor bokszmérkőzésére kapta fel a fejét.

Mint ismert, a színész-rendező Nagy Ervin után Tenyát is legyőzte és egészen a döntőig menetelt, ám ez nem teljesen győzte meg Bárdosit. Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó, többszörös magyar bajnok; szumó világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok úgy gondolja, hogy ennyi évvel a visszavonulása után is többre képes.

„Engem a nehézsúly nagyon érdekel, szeretem nézni. Mindig is közel állt hozzám, de nem voltam annyira elragadtatva. Tetszettek azért meccsek. Pintér Tenya meg az Árpa Attila meccse igazi heroikus küzdelem volt. Ilyenkor mindig egy picit odaképzelem magam.

– fejtette ki Bárdosi, aki leginkább Árpára feni a fogát, de szembeszállhatna vele, azt sem bánná, hogy alacsonyabb és könnyebb is az egykori amerikai focistánál.

Ha lenne alkalmam kipróbálni Árpa Attilát a ringben és bunyózhatnék vele, akkor én biztosan beleállnék az ütésbe. Nyilván nem az állcsúcsomat meg a fültövemet tenném oda, tehát védekeznék. De hogy mekkorát üt, kíváncsi lennék, hogy tényleg akkorák-e azok az ütések, mint amekkorának látszanak, vagy simám bírható.

– mondta nevetve, majd hozzátette, bunyó közben biztos biztatná Árpát, hogy jobban üsse.

Árpa egyébként jelenleg a Pokoli rokonok című sorozat forgatásain dolgozik, de tavalyi versenyformáját megőrizte. A Fókusz szembesítette Bárdosi szavaival, melyek kapcsán a színész-rendező azt mondta:

Mivel meg lettem szólítva, és egy olyan sportolóról van szó, aki olimpikon, egész életét a küzdősporttal töltötte, sőt, akadémiája is van, így arra gondoltam, hogy talán ő egy méltó ellenfél. És ha úgy gondolja, hogy másként alakult volna a tavalyi Sztárbox, ha ő ott van, akkor most be is bizonyíthatja.